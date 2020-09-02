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تشيلسي يكثف جهوده لحسم صفقة هافيرتز

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 15:25

تشيلسي يكثف جهوده لحسم صفقة هافيرتز
اللاعب الألماني كاي هافيرتز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن تشيلسي الإنجليزي يواصل مساعيه من أجل الحصول على خدمات لاعب باير ليفركوزن الألماني، كاي هافيرتز، بعد ضم تيمو فيرنر في وقت سابق من لايبزيج.

دخل النادي اللندني في محادثات مكثفة مع إدارة ليفركوزن طوال الأشهر الماضية، لكن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، لعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن القيمة المالية لها، في ظل رغبة الأخير في الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي يخطط لإدخال مدافعه الجديد مالانج سار ضمن صفقة هافيرتز، وذلك بإعارته إلى صفوف ليفركوزن.

ويريد البلوز تخفيض المبلغ المطلوب من ليفركوزن عبر إقحام صاحب الـ21 عامًا في الصفقة، رغم انضمامه إلى النادي هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أفادت بإتمام تشيلسي اتفاقه مع الدولي الألماني، الذي وافق على التوقيع للنادي اللندني على عقد لمدة 5 سنوات، يقضي بحصوله على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.

وحال نجاح تشيلسي في إتمام الصفقة، فإن هافيرتز سيصبح رابع أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مسعود أوزيل (آرسنال)، ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

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#تشيلسي
#كاي هافيرتز
#تيمو فيرنر
#باير ليفركوزن

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