راموس: ميسي يجعل الليغا ومواجهات الكلاسيكو أفضل

أبدى كابتن ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، رغبته في بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، معتبرا أن الأخير يجعل الليغا ومواجهات الكلاسيكو أفضل.

وذكر راموس، خلال مؤتمر صحفي، قبل مواجهة ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية "التغييرات في قائمة إسبانيا؟ كلما عرفنا بعضنا البعض كان ذلك أفضل، والمدرب سيحاول تثبيت التشكيلة".

وتابع "نحن في وضع مختلف عن الذي كنا فيه أبطالًا لكل شيء، والآن لدي دور كقائد لمجموعة شابة، لكن التعطش للفوز هو نفسه".

وأضاف "عودة إنريكي فرحة كبيرة، وسجله يتحدث عنه، وهو يعرفنا جيدًا وسيُخرج أفضل ما لدينا".

وعن رأيه في رحيل ميسي، أجاب "يجب أن نكون بعيدين، هو لديه الاحترام لتقرير مستقبله، لا أعرف ما إذا كان الرحيل القرار الأفضل أم لا".

وتابع "بالنسبة للكرة الإسبانية ولبرشلونة ولنا، نريده أن يستمر، فهو يجعل الليغا وفريقه ومباريات الكلاسيكو أفضل".

وعن تجديد عقده مع ريال مدريد، علق "لم نتطرق لهذا الأمر، كما أنه لا يُثير القلق، ولم أفكر أبدًا في الرحيل، ولا أعتقد أن هناك أزمات".

وحول مشاركته في أولمبياد طوكيو، كشف "أحب أن أذهب خطوة بخطوة، وسنرى، فهي واحدة من أصعب السنوات نظرًا لضغط المباريات، أود تجربة الأشياء التي لم أشعر بها من قبل، لدي طموح وأريد أن أبذل قصارى جهدي".

وزاد "سنتحدث في نهاية الموسم وآمل أن أقول نفس الشيء، أشعر بالامتياز في كل مرة أمثل فيها بلدي".

ورغم التجديدات الكبيرة في صفوف الماتادور وضخ دماء جديدة، إلا أن راموس أكد أنهم "بنفس النهم والتطلع للفوز مع المنتخب".

وأوضح "كلما تعرفنا على بعضنا البعض، كان هذا أفضل للانسجام. المدرب مهتم بتكوين مجموعة ثابتة وقوية. كنا مجموعة متجانسة عندما فزنا ببطولتي اليورو والمونديال، لكن الوضع تغير. كنت في تلك الحقبة شابا، ولكن الآن علي القيادة".

وتحدث راموس حول منافسهم الأول في النسخة الثانية من دوري الأمم، منتخب ألمانيا، الذي يدخل المباراة دون عدد من لاعبي بايرن ميونخ، المتوج مؤخرا بلقب دوري الأبطال.

ونوه "مواجهة ألمانيا بدون لاعبي بايرن؟ لا تعرف أبدًا ما إذا كان الأفضل مواجهة النجوم أم الشباب الجائعين الذين يركضون كثيرًا".