إصابة كريستيانو لا تثير مخاوف يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية، أن الإصابة التي ألمت بالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لا تبعث القلق في معسكر يوفنتوس الإيطالي، بالرغم من اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وأعلن الاتحاد البرتغالي، أمس الخميس، في بيان رسمي، أن رونالدو يعاني من التهاب في إصبع القدم اليمنى، مما تسبب في غيابه عن المران.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن اليوم الجمعة، سيكون حاسمًا لمعرفة موقف رونالدو، من المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، غدًا السبت، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأشارت إلى أن حالة كريستيانو لا تثير مخاوف يوفنتوس، رغم أن الفريق يستعد للظهور الأول في الموسم الجديد بعد 16 يومًا من الآن.

ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس مع نظيره سامبدوريا، في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، في 20 أيلول/سبتمبر الجاري.