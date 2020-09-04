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ميسي يغير موقفه من الرحيل لهذا السبب!

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 10:09

ميسي يغير موقفه من الرحيل لهذا السبب!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدد تغيير قراره بخصوص إمكانية رحيله عن صفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي يُفكر بجدية حاليًا في العودة للفريق الكاتالوني والاستمرار لعام آخر بين أسوار "كامب نو".

وأضافت "السبب في هذا التغير هو موقف الإدارة غير المرن في بيعه، حيث يُعد الخيار الوحيد المتبقي للاعب هو الذهاب إلى المحكمة لفسخ عقده، وهو أمر لا يُفضله ميسي ولا الأندية المهتمة بضمه".

وتابعت "الأندية التي ترغب في ضم ميسي لا تريد المخاطرة بضمه في هذه الحالة، مع توقعات بإصدار أحكام في المستقبل، نظرًا لأنه يوجد شرط جزائي في عقده بقيمة 700 مليون يورو".

وأردفت "ميسي لا يريد الرحيل عن برشلونة بشكل سيء، خاصة بعد ما حدث مع زميله السابق نيمار (نجم باريس سان جيرمان)".

وواصلت "ميسي لا يريد أن يرحل بهذه الطريقة عن النادي الذي قضى فيه حياته، ويريد الرحيل باتفاق وليس بالقوة".

يُذكر أن جوسي ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عرض على والد ميسي تجديد عقده حتى عام 2022، ولكن بشرط جزائي حتي يتمكن من الرحيل الصيف المقبل إذا رغب في ذلك.

وأفادت عدة تقارير صحفية أرجنتينية، بأن ميسي اقترب بنسبة 90% من البقاء ضمن صفوف برشلونة، وفي انتظار خروج اللاعب للحديث بشكل نهائي عن مستقبله.

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#ليونيل ميسي
#برشلونة
#نيمار دا سيلفا

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