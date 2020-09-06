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ما سبب تأخر رحيل خاميس عن ريال مدريد؟

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 09:36

ما سبب تأخر رحيل خاميس عن ريال مدريد؟
النجم الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية، إلى سبب تأخر رحيل النجم الكولومبي، خاميس رودريغيز، عن صفوف ريال مدريد الإسباني إلى إيفرتون الإنجليزي.

وتواجد الكولومبي في مدينة ليفربول، وتناول العشاء مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للتوفيز، مساء الجمعة.

لكن لم يخرج تأكيد رسمي من إيفرتون، أو ريال مدريد، بشأن الصفقة حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن هناك سببين؛ الأول أنه ما زالت توجد بعض التفاصيل، التي يجب تسويتها في المفاوضات بين الناديين، أما الثاني فهو أن إيفرتون يجهز تقديمًا خاصًا للصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الأطراف، كانت على علم بأن عشاء الجمعة سيكون معروفًا للجميع، لكن يجري التخطيط للإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

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#خاميس رودريغيز
#ريال مدريد
#إيفرتون
#كارلو أنشيلوتي

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من عرب 48

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