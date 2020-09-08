ريال مدريد يضع خطة جديدة للتخلص من بيل

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني وضع سيناريو جديد من أجل التخلص من لاعبه الويلزي، غاريث بيل، في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لموقع "ديفينسا سنترال"، فإن ريال مدريد يعلم أن التخلص من بيل ليس بالأمر السهل، حيث أكد وكيل أعماله، أن رغبة اللاعب هي البقاء حتى نهاية عقده.

ويسعى الميرنغي لبيع بيل، خاصة وأنه يتقاضى 14 مليون يورو كأعلى راتب في الفريق، بالتساوي مع هازارد، رغم أنه خارج حسابات زيدان.

ونوه الموقع أن الجهة الوحيدة التي قد تدفع بيل لمغادرة ريال مدريد، هي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يمانع ريال مدريد من خفض مطالبه المادية لبيع لاعبه الويلزي، مثلما فعل مع الكولومبي خاميس رودريغيز الذي انضم إلى إيفرتون في صفقة تقدر بنحو 25 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال رغبة مانشستر يونايتد في ضم ريجيلون، من أجل تضمين غاريث بيل في هذه الصفقة، مستفيدًا من عدم موافقة دورتموند على رحيل سانشو إلى أولد ترافورد، وانتقال كاي هافيرتز إلى تشيلسي.