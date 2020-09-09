  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يسعى لخطف لاعب من البريمييرليغ

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 09:23

يوفنتوس يسعى لخطف لاعب من البريمييرليغ
اللاعب الإسباني أداما تراوري (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس يسعى لإبرام صفقة من الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن وكيل نجم وولفرهامبتون الإنجليزي، أداما تراوري، عرض على يوفنتوس ضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

وينوي أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، اعتماد خطة 4-3-3، وبالتالي سيكون تراوري إضافة قوية في طريقة لعب البيانكونيري.

وأضاف التقرير، أن تراوري سيكون بديلًا فعالًا لدوغلاس كوستا الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويحتاج يوفنتوس لجمع المال اللازم للتعاقد مع الجناح الإسباني، حال تمكن من بيع كوستا وفيديريكو بيرنارديسكي.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يواجه يوفنتوس منافسة قوية من قبل ليفربول ومانشستر سيتي المهتمين بضم اللاعب أيضًا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أداما تراوري
#يوفنتوس
#وولفرهامبتون
#الدوري الإنجليزي
#ليفربول
#مانشستر سيتي

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يقدم عرضا لضم مدافع السيتي
برشلونة يقدم عرضا لضم مدافع السيتي

2020-09-09

مانشستر يونايتد يختار صفقة بديلة لسانشو
مانشستر يونايتد يختار صفقة بديلة لسانشو

2020-09-08

ريال مدريد يضع خطة جديدة للتخلص من بيل
ريال مدريد يضع خطة جديدة للتخلص من بيل

2020-09-08

الأكثر قراءة

40 بلدة: المصادقة على قائمة مناطق الإغلاق الليلي

40 بلدة: المصادقة على قائمة مناطق الإغلاق الليلي

2020-09-08
السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم إسطنبول: قُتلت فيه ليان ناصر من الطيرة

السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم إسطنبول: قُتلت فيه ليان ناصر من الطيرة

2020-09-08
مقتل ليان ناصر: الحكم التركيّ

مقتل ليان ناصر: الحكم التركيّ "المخفّف" يعطي "شرعيةً للعمليات الإرهابية"

2020-09-08
الصحة الإسرائيلية: 3425 إصابة بكورونا أمس

الصحة الإسرائيلية: 3425 إصابة بكورونا أمس

2020-09-08
مصر: #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر دعوات للتظاهر

مصر: #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر دعوات للتظاهر

2020-09-08