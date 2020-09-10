خيارات يوفنتوس بموسم الانتقالات: تحرير هيغواين وبدائله

عرب ٤٨ / أ ف ب

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم ومهاجمه الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، إلى اتفاق مالي من أجل تحرير اللاعب الدولي من عقده، ما يمهد الطريق لرحيله إلى إنتر ميامي الاميركي، كما أكدت تقارير رياضية إيطالية اليوم، الخميس.

وأعلنت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" مساء اليوم، الخميس: "تم التوصل إلى اتفاق في الساعات الأخيرة، لدرجة أن هيغواين يتوجه حاليا في الطائرة إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وأضافت قناة "سكاي سبورت" أن الاتفاق "بات جاهزا وسيتم الإعلان عنه رسميا فور انتهاء الأرجنتيني من وضع التفاصيل الأخيرة مع إنتر ميامي، لمالكه الإنجليزي ديفيد بيكهام".

من ناحيته لم يؤكد نادي "السيدة العجوز"، بعد الاتصال به، الخبر.

ويمتد عقد هيغواين حتى عام 2021، غير أن المدرب الجديد لعملاق تورينو، أندريا بيرلو، الذي خلف ماوريتسيو ساري المقال من منصبه بعد موسم واحد فقط عقب الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي، كان أعلن فور تسلمه لمهامه عدم دخول المهاجم الأرجنتيني ضمن خططه للموسم المقبل.

وقال بيرلو بشأن الهداف البالغ 32 عاما، الذي اشتراه يوفنتوس في عام 2016 من نابولي مقابل 90 مليون يورو "كان بطلا كبيرا، ولاعبا كبيرا، ولكن الحقبة انتهت".

وسيكون هيغواين في حال انتقاله لنادي إنتر ميامي، الذي تعود ملكيته لنجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، ثاني صفقة يجريها الفريق الأميركي بعدما تعاقد مع زميل هيغواين في "يوفي" الفرنسي بلايز ماتويدي.

وتراجع مستوى هيغواين في الأشهر الأخيرة وخسر مركزه كاساسي، فلم يعد ذلك المهاجم الذي أرعب الدفاعات الإيطالية وأنهى الدوري في موسم 2015-2016 في قمة صدارة الهدافين مع نابولي برصيد 36 هدفا، محطما الرقم القياسي السابق المسجل في الـ "سيري أ"، علما أن تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو عادل رقمه خلال الموسم المنصرم.

ويعد رحيل هيغواين أولوية عند بطل الدوري تسع مرات تواليا، بهدف الحصول على خدمات مهاجم جديد يحمل الرقم 9، وذلك بحسب رغبة بيرلو من أجل منح المزيد من النجاعة الهجومية للثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا.

ويبقى مهاجم برشلونة الأوروغوياني، لويس سواريز، أحد خيارات "يوفي" وفقا للصحافة الإيطالية، وذلك على الرغم من الشكوك التي تحوم حول إمكانية إتمام هذه الصفقة كون سواريز مقربا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ربما يكون يرغب ببقائه في كاتالونيا بعدما قرر بدوره البقاء حتى نهاية عقده في صيف 2021.

ومن بين المرشحين للانضمام إلى "السيدة العجوز"، مهاجم روما البوسني إدين دزيكو، والإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي الذي سبق له أن ارتدى قميص يوفنتوس بين عامي 2014 و2016.