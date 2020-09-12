  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كومان يسدل الستار حول مصير سواريز

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 13:35

كومان يسدل الستار حول مصير سواريز
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، أسدل الستار حول مصير النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، مع الفريق الكاتالوني.

وكانت بعض التقارير قد أكدت قرب رحيل سواريز عن برشلونة، قبل أن يخرج اللاعب لنفي هذه الأنباء عبر حسابه بموقع تويتر.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كومان أنهى علاقة سواريز مع برشلونة، والمهاجم الأوروغواياني لن يشارك مجددًا مع الفريق في أي مباراة.

وأشارت إلى أن المدرب الهولندي ينوي استبعاد سواريز من قائمة المباراة الودية، اليوم السبت، دون إبداء أسباب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، قد يواجه نفس المصير، بسبب رغبة كومان في الاستغناء عن خدماته.

يذكر أن سواريز ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس، بينما ذكرت تقارير صحفية أن فيدال قريب من التوقيع لصالح إنتر ميلان.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#برشلونة
#رونالد كومان
#لويس سواريز

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بعد إصابة المدرب بكورونا: تأجيل مباراة أبناء سخنين
بعد إصابة المدرب بكورونا: تأجيل مباراة أبناء سخنين

2020-09-12

جيرو يرد على اهتمام يوفنتوس
جيرو يرد على اهتمام يوفنتوس

2020-09-12

صلاح يسعى لتحطيم رقم قياسي في البريمييرليغ
صلاح يسعى لتحطيم رقم قياسي في البريمييرليغ

2020-09-12

الأكثر قراءة

تابعوا تطبيق

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

2020-09-11
سخنين: وفاتان تأثرا بكورونا في 48 ساعة

سخنين: وفاتان تأثرا بكورونا في 48 ساعة

2020-09-11
ضابط إسرائيلي: المدنيون يتجولون والجنود يختبئون من قناصة حزب الله

ضابط إسرائيلي: المدنيون يتجولون والجنود يختبئون من قناصة حزب الله

2020-09-11
الأردن: انفجارات في مستودع للذخيرة في الزرقاء

الأردن: انفجارات في مستودع للذخيرة في الزرقاء

2020-09-11
#تحويل_الجامعة_العربية_لقاعة_أفراح: حملةٌ بدأت بالقدس ولم تقف عندها

#تحويل_الجامعة_العربية_لقاعة_أفراح: حملةٌ بدأت بالقدس ولم تقف عندها

2020-09-11