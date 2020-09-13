  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب برشلونة يرغب في التعاقد مع صلاح

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 14:37

مدرب برشلونة يرغب في التعاقد مع صلاح
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وفقا لما ذكره وكيل اللاعبين والصديق المقرب للأول، شجاك سوارت.

وقال سوارت وهو وكيل دوني فان دي بيك لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، خلال تصريحاته لموقع "voetbalzone" الهولندي "أعرف أن كومان يريد صلاح، والنجم المصري يرغب في الرحيل".

وبالضغط عليه لمعرفة مصدر معلوماته، أجاب "لا أستطيع، ولن أخوض في أي تفاصيل أخرى، لكن صدقوني هذا ما أعرفه".

وتحدثت تقارير عن إمكانية رحيل صلاح عن صفوف الريدز وخوض تجربة جديدة، لا سيما بعدما نجح في حصد لقب البريمييرليغ ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك صلاح بقميص ليفربول في 154 مباراة، وسجل 97 هدفًا، منها ثلاثية "هاتريك" أمس السبت في شباك ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية للبريمييرليغ.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#برشلونة
#محمد صلاح
#رونالد كومان
#ليفربول

حوارات

أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد
كريستيانو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

2020-09-13

ريال مدريد يضع خطة تحسبا لرحيل مارسيلو
ريال مدريد يضع خطة تحسبا لرحيل مارسيلو

2020-09-13

ماذا قال صلاح بعد الهاتريك؟
ماذا قال صلاح بعد الهاتريك؟

2020-09-13

الأكثر قراءة

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق "سلام" إسرائيلي بحرينيّ

2020-09-12
القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع

القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع "الفوري" عن التطبيع مع إسرائيل؛ نسف للمبادرة العربية

2020-09-12
انتهاء التهافت على التطبيع؟

انتهاء التهافت على التطبيع؟

2020-09-12
السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

2020-09-12
عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

2020-09-12