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وكيل لاوتارو: لا يوجد مفاوضات مع ريال مدريد وبرشلونة

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 22:30

وكيل لاوتارو: لا يوجد مفاوضات مع ريال مدريد وبرشلونة
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بيتو ياكي وكيل أعمال نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، حسم الجدل حول مستقبل اللاعب.

وشوهد ياكي ورولاندو زاراتي وكلاء لاوتارو مارتينيز، وهما يدخلان المقر الرئيس لنادي إنتر ميلان مساء اليوم الاثنين، مما أثار التكهنات حول إمكانية مجيئهما لتقديم العروض الإسبانية للاعب، أو مناقشة عرض التجديد للنيراتزوري.

وقال بيتو ياكي، خلال تصريحاته لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي "كانت مجرد زيارة لطيفة، وهذا كل شيء".

وأضاف "لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد وبرشلونة، ولاوتارو مستمر هنا في إنتر ميلان".

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن وكلاء لاوتارو سيجتمعون مرة أخرى بمجرد نهاية سوق الانتقالات الصيفية لمناقشة توقيع عقد جديد ومُحسن.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إنتر ميلان
#لاوتارو مارتينيز
#برشلونة
#ريال مدريد

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من عرب 48

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