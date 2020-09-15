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سواريز يتلقى رسالة جديدة من كومان

تاريخ النشر: 15/09/2020 - 20:23

سواريز يتلقى رسالة جديدة من كومان
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن المهاجم الأوروغواياني، لويس سواريز، تلقى رسالة من مدرب فريقه برشلونة الإسباني، رونالد كومان، بعدما تأخرت مسألة رحيله.

وارتبط اسم سواريز مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة، بعدما أخبره كومان بالخروج من حساباته خلال المرحلة المقبلة.

وكان سواريز قريبًا من الانتقال إلى يوفنتوس هذا الصيف، لكنه اشترط أولًا الحصول على قيمة عقده كاملة من برشلونة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن كومان تحدث مع سواريز من جديد، وأخبره بأنه سوف يعتمد عليه في الموسم المقبل إذا لم يغادر برشلونة.

وعلى الرغم من استبعاده من المباراة الودية الأخيرة لبرشلونة أمام خيمناسيتك، إلا أن سواريز يواصل التدريبات مع الفريق بكل جدية.

يذكر رامون بلانيس، المدير الرياضي لبرشلونة، قد أكد أن موقف سواريز لم يتحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه حتى غلق باب الانتقالات الصيفية، قد يحدث أي تغيير في مستقبل اللاعب.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#لويس سواريز
#رونالد كومان
#برشلونة

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