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زيدان يحسم موقفه من ضم ديلي آلي

تاريخ النشر: 16/09/2020 - 22:59

زيدان يحسم موقفه من ضم ديلي آلي
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، رد على إمكانية تعاقد فريقه مع لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ديلي آلي.

وكانت العديد من التقارير قد ذكرت مؤخرًا أن الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، في طريقه للانتقال إلى توتنهام هذا الصيف.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإنه أثناء المفاوضات بين الناديين حول بيل، عرض مسؤولو توتنهام، إقحام ديلي آلي في الصفقة.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد عرضت الأمر على زيدان، والذي منحها الرد القاطع بقوله "أعتقد أنه لن يكون إضافة للفريق الذي نملكه".

يذكر أن ديلي آلي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، قبل تولي الأخير قيادة السبيرز في الموسم الماضي، بسبب تصريحات سابقة من اللاعب ضد المدير الفني البرتغالي.

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#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#ديلي آلي
#توتنهام هوتسبير

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