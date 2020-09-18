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زيدان يتلقى أنباء سارة قبل انطلاق الليغا

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 19:39

زيدان يتلقى أنباء سارة قبل انطلاق الليغا
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

تلقى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أنباء سارة قبل ملاقاة ريال سوسييداد بعد غد، الأحد، في افتتاحية مشواره بالليغا بالموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وشهد المران، تواجد النرويجي مارتن أوديغارد، الذي كان غائبا خلال الأسبوع الماضي، وبات قريبًا من التواجد في قائمة المباراة، وأيضًا المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي شارك بشكل طبيعي مع المجموعة.

وواصل هازارد، أسينسيو وإيسكو التدريبات بشكل فردي على أرض الملعب، بينما تدرب لوكاس فاسكيز، ميليتاو وماريانو دياز، في صالة الألعاب الرياضية للتعافي من الإصابات التي لحقت بهم.

وأدى اللاعبون المتاحون للمدرب زين الدين زيدان عملاً بدنيًا، وانتهى المران بتدريبات على الاستحواذ والتسديد، ومباريات مُصغرة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#ريال سوسييداد
#مارتن أوديغارد
#الدوري الإسباني

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