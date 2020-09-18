كلوب: ليفربول على استعداد لمواجهة أي تحد جديد

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أكد أن فريقه على استعداد للتطور لمواجهة أي تحد جديد بالموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وحصد "الريدز" لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد غياب دام 30 عامًا، محطمًا العديد من الأرقام القياسية، ليؤكد مدرب الريدز على استعداده لمواجهة أي تهديد من الفرق الراغبة في إبعاد اللقب عن الريدز هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "من الطبيعي أن نتخذ خطوة للأمام خصوصا أن باقي الفرق ستقوم أيضًا بتلك الخطوة".

وأضاف "أن تكون بطلًا لا يمثل أي شيء، نحاول بشكل مستمر ألا نتطور بل نجد حلولا للتحديات الجديدة قبل أن نواجه مشاكل معها، هكذا تعمل كرة القدم".

وتابع كلوب "هناك العديد من الأمور الجيدة التي قمنا بها، وعلينا إظهارها مرة أخرى، وبالتالي الأمر لا يتعلق فقط بتغيير الأمور، بل بإيجاد النهج الصحيح والتخطيط لهذا الموسم".

وعن علاقته بفرانك لامبارد بعد التصريحات المتبادلة مؤخرًا بينهما بشأن سوق الانتقالات، قال كلوب "لا يوجد أي شيء بيني وبين لامبارد، أنا معجب به وأحببته كلاعب والآن يقوم بعمل جيد للغاية كمدرب، يوم الأحد سنتنافس وبعيدًا عن ذلك كل شيء على ما يرام".

وواصل "نحن في أندية مختلفة، ونقود بصورة مختلفة هذا هو الحال، نستثمر ما نحصل عليه، وبعض الأحيان نستثمر قبل أن نجني".

وأوضح "هذا هو الحال الذي لا يشبه بعض الأندية الأخرى، بصرف النظر عما يقوموا به لا توجد مشكلة لدي، يمكن لهم القيام بكل ما يريدون، هذا عالم حر ونحن لنا طريقتنا الخاصة في إدارة النادي".

وعن تهديد تشيلسي لليفربول هذا الموسم، علق المدرب الألماني "هناك العديد من التهديدات، أبرموا تعاقدات جيدة للغاية، ويملكون بالفعل فريق مميز".

وختم "عانينا أمام تشيلسي في مباريات الموسم الماضي، هناك العديد من اللاعبين المميزين في الهجوم وخط الوسط والدفاع، لا يوجد لاعب يمثل التهديد الأكبر بل تشيلسي نفسه".