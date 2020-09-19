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مدرب يوفنتوس يحسم الجدل حول صفقة سواريز

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 20:19

مدرب يوفنتوس يحسم الجدل حول صفقة سواريز
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، أن نجم برشلونة الإسباني لويس سواريز، على الأرجح لن ينضم إلى صفوف الأول في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر بيرلو في المؤتمر الصحفي الأول هذا الموسم، استعدادًا لمواجهة سامبدوريا "دجيكو؟ ننتظر ضم مهاجم صريح، لكن هناك طريق طويل لنقطعه في سوق الانتقالات، لسنا في عجلة من أمرنا".

وأضاف "سواريز؟ الأمر يستغرق وقتًا طويلًا لكي يحصل على جواز سفر إيطالي، لذا فمن غير المرجح أن يكون سواريز مهاجم يوفنتوس".

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن كلمات بيرلو جاءت في نفس اليوم، الذي اتصل فيه فابيو باراتيسي، المدير الرياضي في يوفنتوس، بسواريز، لإخباره بإلغاء الصفقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سواريز وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس، لكن تركيز البيانكونيري ينصب حاليًا على ضم دجيكو.

وتابع بيرلو "أشعر أنني بحالة جيدة، الشيء المهم هو أن يشعر اللاعبون بالرضا، لدينا قائمة كافية من اللاعبين لمباراة الغد، سنرى من هو بديل ساندرو، كنا نعلم بأن ديبالا ودي ليخت سيغيبان عن اللقاء".

وواصل "أدرب فريقًا يعج بالأبطال، كولوسيفسكي وبيليغريني يعرفان بالفعل الكرة الإيطالية، في حين يحتاج ماكيني وآرثر إلى التأقلم".

وذكرت تقارير صحفية أن بيرلو سيستخدم طريقة أنطونيو كونتي (3-5-2)، وألغى طريقة ساري (4-3-3).

وفي هذا الصدد، علق أندريا "لدي أفكاري وساري لديه أفكاره، في حالات معينة يمكن أن نتشابه، أريد التحكم والسيطرة على المباراة ولعب كرة هجومية، لذلك تظل المفاهيم الأساسية كما هي".

ونوه "أتوقع مباراة صعبة أمام سامبدوريا، لأننا نعلم أن رانييري مدرب موهوب وأثبت ذلك طوال مسيرته، سنحاول إيجاد المساحات مع التحلي بالحذر".

وأردف بيرلو "رونالدو وكولوسيفسكي سيتناوبان الأدوار مع مراقبة تحركاتهما للدخول في دور قلب الهجوم، مع تدعيم من خط الوسط".

وحول التقارير التي أكدت أن خضيرة يرفض الرحيل، أوضح المدرب "أخبرنا هيغوين بخروجه من خططنا، لذلك توصلنا لاتفاق بالتراضي، أما خضيرة لم يتعاف بعد من الإصابة، لذلك عندما يكون متاحًا، سنرى ما يجب القيام به".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#يوفنتوس
#أندريا بيرلو
#لويس سواريز
#إيدين دجيكو

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