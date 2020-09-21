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سواريز يفسخ عقده ويحدد وجهته القادمة

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 16:33

سواريز يفسخ عقده ويحدد وجهته القادمة
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، قام بفسخ تعاقده مع فريقه، نظرًا لعدم الاعتماد عليه ضمن خطط المدرب الجديد رونالد كومان.

وبحسب ما نقلته إذاعة "RAC1" الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق كامل مع سواريز، من أجل فسخ عقده، هذا الصيف.

وأضافت أنَّ سواريز قرر التخلي عن السنة المتبقية في عقده مع برشلونة، وسيرحل مجانًا عن النادي الكاتالوني.

يأتي ذلك في ظل ما ذكرته تقارير صحفية متطابقة من أن سواريز، بات قريبًا من الانتقال لأتلتيكو مدريد، وأنه توصل لاتفاق كامل معهم على الشروط الشخصية، إلا أن هناك تفاصيل بسيطة تفصل اللاعب عن الانضمام للأتلتي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية، إن أتلتيكو مدريد، اتفق مع لويس سواريز، على إبرام عقد بين الطرفين لمدة موسمين.

وتابعت الصحيفة أن الثنائي ميغيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، والمدير الفني دييغو سيميوني، وراء موافقة سواريز على الانتقال للفريق.

ونوهت إلى أن "هناك عقبة لضمه، وتتمثل في أن أتلتيكو يحتاج للتخلص من دييغو كوستا، للتعاقد مع سواريز".

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#لويس سواريز
#رونالد كومان
#أتلتيكو مدريد
#برشلونة

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