مدرب يوفنتوس بعد الفوز: سنقدم أفضل ما لدينا

أبدى مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، رضاه بفوز فريقه على سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الأولى من الكالتشيو.

وذكر بيرلو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "من المهم إجراء حوار مع اللاعبين، لأنني كنت لاعبًا حتى سنوات قليلة مضت، من المهم أن يعرف الجميع ما يريدون ويفكرون فيه".

وأضاف "لعبنا جيدا في الشوط الأول، ومن المؤسف أننا لم نسجل أكثر من هدف.. انخفضت مستويات اللياقة مع اقتراب النهاية، لكننا سيطرنا على جميع المواقف، بما في ذلك هجمات سامبدوريا المرتدة".

وتابع "فرابوتا قدم مباراة جيدة، بعدما تعرض ساندرو للإصابة، ولم أعتبر استخدامه مخاطرة على الإطلاق".

وعن ماكيني، قال "لقد شارك في التدريبات التمهيدية، لذا كان في حالة أفضل من بعض اللاعبين الآخرين.. ارتكب بعض الأخطاء في تمريراته، لكنها كانت مباراته الأولى، ويمكننا أن نغفر له".

واسترسل نجم اليوفي السابق "سيستغرق الأمر وقتًا.. لا أرغب في نسخ أفكار أي مدرب آخر ولصقها فقط، لدي أفكاري الخاصة".

وواصل "إراحة رونالدو؟ نحن نفكر في هذا الأمر وتحدثنا عنه.. إنه لم يتعب بعد، حيث بدأنا الموسم للتو".

واستدرك بيرلو "لكن عندما نأتي لمباريات أقل أهمية، سنحاول منحه قسطًا من الراحة.. إنه ذكي للغاية، ويعرف جسده جيدًا، لذا هو على دراية بموعد الراحة أو غيرها".

واختتم "سنقدم أفضل ما لدينا، الأمر يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح.. نرحب دائمًا باللاعبين المتميزين، طالما أن لديهم الخصائص لتحقيق التوازن للفريق، لكننا نريد استخدام أكبر قدر ممكن من المواهب".