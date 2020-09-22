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إدارة ريال مدريد تثير غضب زيدان

تاريخ النشر: 22/09/2020 - 20:56

إدارة ريال مدريد تثير غضب زيدان
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الفرنسي أعرب عن غضبه من قرار إدارة فريقه ريال مدريد الإسباني بتأجيل التعاقدات لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقررت إدارة ريال مدريد عدم إبرام أي صفقات هذا الصيف؛ بسبب الأزمة المالية التي أحدثها فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن زيدان غير راضٍ عن دخول موسم جديد دون تدعيم الفريق، بالشكل الذي يمكنه من المنافسة على البطولات.

وكشفت الصحيفة، أن زيدان طلب بالفعل التعاقد مع الثلاثي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وبول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وإدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين، خلال الصيف الجاري، إلا أن إدارة النادي تواجه صعوبة في تحقيق رغبته.

وأشار زيدان، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال سوسييداد الأخيرة، إلى أن هناك شيء يمكن أن يحدث قبل موعد غلق سوق الانتقالات، وهو ما يعتبر تحديا لقرار الإدارة، التي لا تنوي عقد أي صفقات هذا الصيف.

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#زين الدين زيدان
#ريال مدريد

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