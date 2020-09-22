  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

نيمار يواجه عقوبة الإيقاف لنهاية العام

تاريخ النشر: 22/09/2020 - 20:51

نيمار يواجه عقوبة الإيقاف لنهاية العام
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، يواجه عقوبة الإيقاف حتى نهاية العام الجاري.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار يواجه التعرض لعقوبة قاسية بسبب كلماته العنصرية لمدافع مارسيليا هيروكي ساكاي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الفرنسي، وفقًا لما صرح به مصدر في مارسيليا للصحيفة.

على صعيد آخر، أكد خبراء قراءة الشفاه إهانات ألفارو غونزاليس العنصرية لنيمار.

ويمكن معاقبة كل من نيمار وألفارو غونزاليس بالإيقاف بما لا يقل عن 8 مباريات، ما يعني غياب الثنائي عن مباريات فريقيهما في الدوري حتى بداية عام 2021.

ووفقًا للمادة التاسعة من لائحة دوري المحترفين الفرنسي، فإن أي إهانة على أساس العرق أو الجنسية أو الإيديولوجية، يعاقب عليها ما بين 8 إلى 10 مباريات.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#ألفارو غونزاليس

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أخاء الناصرة يحقق فوزا ثانيا على التوالي
أخاء الناصرة يحقق فوزا ثانيا على التوالي

2020-09-22

إدارة ريال مدريد تثير غضب زيدان
إدارة ريال مدريد تثير غضب زيدان

2020-09-22

8 إصابات كورونا في أبناء سخنين: الإدارة تحمل مديرية الدوري المسؤولية
8 إصابات كورونا في أبناء سخنين: الإدارة تحمل مديرية الدوري المسؤولية

2020-09-22

الأكثر قراءة

مصر: تحركات ميدانية في محافظات مختلفة تطالب برحيل السيسي

مصر: تحركات ميدانية في محافظات مختلفة تطالب برحيل السيسي

2020-09-21
نتنياهو ينسحب من اجتماع الحكومة لمحادثة

نتنياهو ينسحب من اجتماع الحكومة لمحادثة "ذات أهمية وطنية"

2020-09-21
قيود محتملة: حظر للتجول وتقليص عمل القطاعين العام والخاص

قيود محتملة: حظر للتجول وتقليص عمل القطاعين العام والخاص

2020-09-21
يركا: مقتل منهل أمون بجريمة إطلاق نار

يركا: مقتل منهل أمون بجريمة إطلاق نار

2020-09-21
وثائق: أموال الصناعات الجوية الإسرائيلية لشركتي غسيل أموال أذريتين

وثائق: أموال الصناعات الجوية الإسرائيلية لشركتي غسيل أموال أذريتين

2020-09-21