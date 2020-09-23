برشلونة يعلن رحيل نجمه إلى البريمييرليغ

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، نيلسون سيميدو، رحل عن صفوف الفريق صوب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بحسب ما أعلنه الفريق الكاتالوني.

وأعلن برشلونة في بيانه "نيلسون سيميدو يودع برشلونة إلى وولفرهامبتون، بعد ثلاثة مواسم و122 مباراة كلاعب مع البلوغرانا".

وأضاف "توصل النادي لاتفاق مع وولفرهامبتون بشأن سيميدو، نظير 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات".

وأتم "يعرب نادي برشلونة عن امتنانه لسيميدو، بسبب التزامه وتفانيه، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

ومن جانبه، نشر وولفرهامبتون عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الفيديو التقديمي لصفقة سيميدو.