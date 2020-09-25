آرسنال يبدي اهتمامه بلاعب تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية، أن آرسنال الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في صفوف تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن آرسنال مهتم بالحصول على خدمات الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، هذا الصيف.

وأشارت إلى أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، معجب بجورجينيو، منذ أن كان الأخير قريبًا من التوقيع مع مانشستر سيتي في 2018.

وكان أرتيتا يعمل في ذلك الوقت، مساعدًا للمدرب بيب غوارديولا في الجهاز الفني لمانشستر سيتي.

وأوضحت الشبكة أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، يضع جورجينيو ضمن خططه في الموسم الحالي، ومن الصعب أن يسمح بانتقاله لآرسنال.