بيل بعد رحيله عن ريال مدريد: "لا أشعر بالندم"

تطرق النجم الويلزي، غاريث بيل، عن مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، بعد رحيله هذا الصيف إلى صفوف فريقه السابق، توتنهام هوتسبير، على سبيل الإعارة.

وعلى الرغم من تتويج بيل بـ4 ألقاب دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد، إلا أنه خرج من حسابات المدرب زين الدين زيدن في الموسم الماضي، فشارك في 20 مباراة فقط.

وقال بيل في تصريحات لسكاي سبورتس "لا يوجد لدي أي شعور بالندم، فقط حاولت لعب كرة القدم، هذا كل ما في الأمر، وكل ما يقال في الخارج، ليس تحت سيطرتي".

وأضاف "كما قلت، لا أشعر بالندم بشأن ما فعلته، وأي شيء آخر يقال من أي شخص فهو أمر يخصه، أعرف نفسي، وأسرتي تعرف جيدًا من أكون، هذا فقط ما يهمني".

وتابع "بالطبع مع الذهاب لثقافة ودولة مختلفة، كان يتوجب علي النمو كشخص وكلاعب كرة قدم، فقط عليك تعلم كيفية التعامل مع المواقف، بالطبع وضعت تحت ضغط كبير، وهناك أشخاص حضروا للملعب فقط لإطلاق الصافرات ضدي".

واستكمل "بالتالي تعلمت كيفية التعامل مع تلك الأمور، وعدم أخذها بجدية أو بشكل عاطفي، هذه كرة القدم، في بعض الأحيان تقوم بما تحب وتقدم أفضل ما لديك، وفي أحيان أخرى يكون ذلك كل ما يمكنك القيام به".

وعن طموحاته مع توتنهام، كشف "بالطبع عند الانتقال لأي ناد، ترغب في أن تبلي البلاء الحسن، ترغب في مساعدة الفريق قدر استطاعتك، نملك هنا فريقًا عظيمًا، يقدمون أمورا رائعة، وبعد رحيلي تمكنوا من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأردف "كما شيد النادي ملعبا جديدا، وبات أفضل ويقدم مستويات أحسن في البريمييرليغ كل عام".

وواصل "أسعى للإضافة على ذلك، أرغب في جلب المزيد للفريق ومحاولة التطور ودفعه في الاتجاه الصحيح، أتطلع كثيرًا للعب وارتداء قميص سبيرز مرة أخرى".

وأتم "من المحبط أن الجماهير لن تتواجد عند عودتي، خاصة أنهم كانوا سيستقبلونني بصورة مميزة، لكني أتطلع للعب كرة القدم مع الفريق، وأن أظهر بأفضل صورة، ومساعدة توتنهام على أن يحظى بموسم مميز".