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ليفربول يفقد أحد نجومه بمواجهة آرسنال

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 09:14

ليفربول يفقد أحد نجومه بمواجهة آرسنال
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن غياب أحد نجومه بالمباراة المقررة يوم الاثنين المقبل أمام آرسنال، وذلك بداعي الإصابة.

وشهدت مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، خروج جوردان هندرسون قائد الريدز، بعدما شعر بشد عضلي في فخذه ولن يتم المخاطرة به.

وقال يورغن كلوب "هندرسون، ليس بعد، كان هذا واضحا، هذه المباراة مبكرة جدا بالتأكيد، أعتقد أن هذا كل شيء، إلى حد كبير".

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الثالث في البريمييرليغ، لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الافتتاحية بالدوري.

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#ليفربول
#يورغن كلوب
#جوردان هندرسون
#الدوري الإنجليزي
#آرسنال

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