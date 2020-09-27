زيدان بعد الفوز: عانينا لحصد 3 نقاط مهمة

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بفوز فريقه على ريال بيتيس بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الليغا.

وذكر زيدان، خلال المؤتمر الصحفي "ركلة الجزاء؟ هناك حكم وراجع اللعبة، وأعتقد أن هذا ما حدث بالضبط، والحكم هو المسؤول وأنا لن أعلق".

وأضاف "أهم شيء هي المباراة التي لعبناها في ملعب مُعقد ضد فريق حقق انتصارين في أول جولتين، ونحن سُعداء وراضون عما قدمناه، وعانينا لحصد 3 نقاط مهمة".

وعن أداء يوفيتش، أجاب "كنت أتطلع للعب خارج معلبنا بطريقة مختلفة، ويمكننا اللعب بعدة طرق وبالأمس كانت إحدى الطرق، ومع وجود مهاجمين اثنين يمكننا أن نكون سُعداء بالمباراة فنحن حصدنا النقاط الثلاث".

وأردف "كورتوا أنقذنا من هدف مُحقق ضد سوسييداد، وبالأمس مرة أخرى تصدى لعدة كرات، ونحن نعرف ما يمكنه فعله، وما يعجبني أنه قادر على الخروج بالكرة من الخلف، وسعيد بما قدمه في المباراة".

وأتم "سوق الانتقالات؟ لقد ناقشنا الأمر، وأنا سعيد بالمجموعة الموجودة، ونحن سنحاول أن نقدم موسمًا جيدًا".