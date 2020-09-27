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ضياء سبع ينتقل رسميا للعب في الدوري الإماراتي

تاريخ النشر: 27/09/2020 - 18:29

ضياء سبع ينتقل رسميا للعب في الدوري الإماراتي
اللاعب ضياء سبع (إنستغرام)
عرب ٤٨

وقع اللاعب ضياء سبع (27 عاما) ابن قرية مجد الكروم، اليوم الأحد، بشكل رسمي على عقد انضمامه لفريق النصر الإماراتي، وذلك لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وسافر سبع بالأمس إلى دبي وبعد اجتيازه الفحوصات الطبية، جرى تقديمه كلاعب جديد لفريق النصر إذ سيرتدي القميص رقم 9.

وبموجب العقد، فإن اللاعب سيتقاضى 3 ملايين يورو في كل موسم، فيما سيحصل فريقه السابق غوانغزو الصيني على 3 ملايين يورو نظير تخليه عن خدمات اللاعب.

ومن المزمع أن ينطلق الموسم الكروي الجديد 2020-2021 لدوري "الخليج العربي الإماراتي" الشهر القادم، علمًا أنه في الموسم الماضي توقف نشاط الدوري بعد مرور 19 جولة بسبب فيروس كورونا المستجد؛ دون تتويج أو هبوط أي فريق. علمًا أن فريق النصر احتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري آنذاك.

هذا، ويعتبر سبع اللاعب العربي الفلسطيني الأول الذي يتعاقد مع فريق كرة قدم إماراتي، بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ضياء سبع
#فريق النصر
#الدوري الإماراتي

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