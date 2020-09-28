ريال مدريد يحدد حجم إصابة كروس

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الألماني، توني كروس، في مواجهة ريال بيتيس يوم السبت الماضي، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الليغا.

وذكر الريال في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كروس خضع لفحوصات طبية، أثبتت أنه يعاني من إصابة عضلية في الألوية اليسرى الوسطى.

وأشار بيان الميرينغي إلى أن النادي ينتظر التطورات، وسيستمر في تقييم حالة اللاعب خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن مدة غياب اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "كوبي" الإسبانية، فإن كروس سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا.

وبالتالي، من المتوقع أن يفقد الميرينغي خدمات كروس خلال مواجهتي بلد الوليد وليفانتي، بجانب احتمالية غيابه عن المشاركة رفقة منتخب بلاده الألماني أمام تركيا (ودية) وأوكرانيا (دوري الأمم الأوروبية).