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خضيرة يرفض الاستجابة لرغبة يوفنتوس

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 08:58

خضيرة يرفض الاستجابة لرغبة يوفنتوس
النجم الألماني سامي خضيرة (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الألماني سامي خضيرة، رفض الاستجابة لرغبة إدارة فريقه يوفنتوس الإيطالي المعنية بالاستغناء عن خدماته.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن خضيرة لا ينوي الرحيل قبل نهاية عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2021، ما لم يتلق راتبه المتبقي بالكامل.

وأضافت "رغم المفاوضات مع شقيقه ووكيله، لم يتمكن يوفنتوس من إقناع خضيرة بالتخلي عن أي شيء من راتبه السنوي البالغ قيمته 6 ملايين يورو".

وكان خضيرة قد انضم لصفوف يوفنتوس عام 2015، في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ريال مدريد.

وارتبط اسم خضيرة مؤخرًا بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام توماس توخيل مدرب الفريق بضمه.

ويسعى يوفنتوس لتقليص خسائره المادية، بفسخ عقود لاعبين مثل غونزالو هيغوين وبليز ماتويدي، اللذين انضما لصفوف إنتر ميامي الأميركي.

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#سامي خضيرة
#يوفنتوس

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