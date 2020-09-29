ليفربول يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

أصيب نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تياغو ألكانتارا، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن عنه حامل لقب الدوري بالموسم الكروي الأخير.

وأصدر ليفربول بيانًا عبر موقعة الرسمي، يؤكد فيه تعرض ألكانتارا للإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع حاليًا للعزل الذاتي وفقًا للإرشادات اللازمة.

وأضاف البيان، أن "غياب ألكانتارا عن مباراة آرسنال، أمس الإثنين، كان لشعوره بأعراض طفيفة للفيروس، لكنه الآن بصحة جيدة، وبدأ يتحسن".

وأكد البيان "سيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، وسيظل تياغو في عزلة ذاتية طوال الفترة الزمنية المطلوبة".

جدير بالذكر أن تياغو انضم لليفربول هذا الصيف، قادمًا من بايرن ميونخ، ولم يشارك سوى في مباراة تشيلسي، والتي فاز بها الريدز (2-0).