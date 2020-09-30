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شالكه يعيّن باوم مدربا له خلفا لفاغنر

تاريخ النشر: 30/09/2020 - 22:46

شالكه يعيّن باوم مدربا له خلفا لفاغنر
باوم ونالدو في أو تمرين مع الفريق (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، الأربعاء، تعيين مانويل باوم، مدربا جديدا له بعقد لمدة عامين، خلفا للمقال دافيد فاغنر، بعد بداية سيئة للنادي في الدوري المحلي هذا الموسم.

ولم يحقق شالكه أي فوز في مبارياته الـ18 الأخيرة في البوندسليغا، إذ يعود آخر فوز للفريق إلى كانون الثاني/ يناير الماضي، ومني بهزيمة تاريخية (صفر-8) أمام بايرن ميونيخ في المرحلة الأولى هذا الموسم قبل أن يسقط أمام فيردر بريمن 1-3.

وقال باوم عقب تعيينه "مهمتنا الطارئة هي منح الفريق شعورا بإمكانية تحقيق النجاح مجددا، في التمارين وفي المباريات"؛ وتابع "أنا مقتنع بالجودة العالية في الفريق".

وسيكون الاختبار الأول لباوم الذي يتولى تدريب المنتخب الألماني تحت 18 عاما، السبت، في مواجهة مضيفه لايبزيغ الذي بلغ الموسم الماضي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدّل شالكه 13 مدربا في العقد الأخير من الزمن، وأكد باوم قائلا "أعرف ما الذي أقوم به وما الذي ينتظرني".

ويعود باوم (41 عاما) إلى عالم التدريب في الـ"بوندسليغا" بعد أن أشرف على أوغسبورغ من 2016 حتى نيسان/ أبريل 2019 حين أقيل من منصبه بعد أن أنهى الموسم في المركز 15 آخر المراكز الآمنة.

كما عيّن النادي قائده السابق البرازيلي نالدو، الذي اعتزل هذا العام بعد أن لعب لصالح موناكو الفرنسي، مساعدا له.

وقال نالدو (38 عاما) الذي خاض 80 مباراة لشالكه بين عامي 2016 و2019 "العودة إلى شالكه تمنحني شعورا جيدا. يعرف الجميع كم هذا النادي عزيز على قلبي".

وكان شالكه قدس أعلن عن خسائر بقيمة 9.7 مليون يورو (22.4 مليون دولار) في النصف الأول من السنة لترتفع قيمة ديونه إلى 205.3 ملايين يورو.

عشرينية هبة القدس والأقصى | ملف خاص

#شالكه
#الدوري الألماني
#مانويل باوم

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