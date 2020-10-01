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إيطاليا: ميلان يتعاقد مع مهاجم جديد

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 15:53

إيطاليا: ميلان يتعاقد مع مهاجم جديد
(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم، الخميس، تعاقده مع مهاجم بودو-غليمت النروجي، الشاب ينس بيتر هاوغه، بموجب عقد لمدة خمسة أعوام مقابل حوالي خمسة ملايين يورو، بحسب تقارير صحافية محلية.

وقال النادي اللومباردي في بيان "ميلان مسرور للإعلان عن توقيع ينس بيتر هاوغه من بودو- غليمت بموجب عقد دائم"، مضيفا "وقع المهاجم النروجي عقدا مع 'روسونيري' حتى 30 حزيران/يونيو 2025".

وتأتي صفقة ابن الـ20 عاما بعد أسبوع فقط على تسجيله هدفا لصالح فريقه السابق، بودو-غليمت النروجي، في مرمى فريقه الجديد خلال المواجهة بينهما التي انتهت بفوز ميلان 3-2 في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وبعد يوم من تخلي النادي اللومباردي عن خدمات مهاجمه الشاب البرازيلي لوكاس باكيتا (23 عاما) إلى ليون الفرنسي.

ويعتمد ميلان، صاحب أدنى متوسط سن في الـ"سيري أ" بحسب موقع "ترانسفيرماركت" المتخصص، هذا الموسم سياسة التعاقد مع لاعبين شبان، برغم تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) والغائب عن الملاعب بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لمدة عام.

ويأمل الـ"روسونيري" مع المدرب ستيفانو بيولي والذي استهل الموسم الجديد بفوزين متتاليين، في المنافسة على مراكز مؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي توج بها سبع مرات، ويغيب عن المشاركة بها منذ عام 2014.


#ميلان
#إبراهيموفيتش
#هاوغه

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