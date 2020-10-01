فرنسا: باريس سان جرمان يسعى للحفاظ على سلسلة انتصاراته

يأمل باريس سان جرمان حامل اللقب أن يتابع على زخم الانتصارات في سعيه لتحقيق فوزه الرابع تواليا، وذلك عندما يستقبل على ملعبه "بارك دي برانس" ضيفه انجيه، غدًا الجمعة، في افتتاح المرحلة السادسة من بطولة فرنسا لكرة القدم التي تشهد قمة بين ليون ومرسيليا في ختامها الاحد.

ونفض الفريق الباريسي غبار بدايته السيئة في الـ "ليغ1" بتعرضه لخسارتين على التوالي، فنجح في الفوز بمبارياته الثلاث التالية أمام متز 1-صفر ونيس 3-صفر ورينس 2-صفر، ليصعد للمركز السابع برصيد 9 نقاط ومتأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر المفاجأة رين 13.

لم يتوقع مدرب النادي الباريسي، الألماني توماس توخل، أن تكون انطلاقة فريقه هذا الموسم الأسوأ مذ تسلم مهامه في عام 2018، رغم تأخر مبارياته بسبب فترة راحة لارتباطه القاري وغياب العديد من كوادره المهمة الذين وقعوا ضحية فيروس كورونا المستجد عقب خسارة نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الالماني صفر-1، أبرزهم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي والارجنتيني أنخل دي ماريا ومواطنه ماورو إيكاردي.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى انتهى الكلاسيكو أمام مرسيليا في 13 الشهر الحالي بخسارة لسان جرمان بهدف نظيف وبتوتر شديد بين لاعبي الفريقين أرغم الحكم على إشهار البطاقة الصفراء 12 مرة وباشتباكات ثنائية اضطلع نيمار بدور خلالها بضربه مدافع مرسيليا الإسباني ألفارو غونساليس بدون كرة لحظة الاشتباك ما أدى الى طرده مع زميليه في الفريق الباريسي الأرجنتيني لياندرو باريديس ولايفان كورزاوا ولاعبي مرسيليا جوردان أمافي والأرجنتيني الآخر داريو بينيديتو.

ولم يكن "ناي" بمنأى عن مشاكل اخرى، فبرغم قرار رابطة الدوري عدم معاقبته أو غونساليس على خلفية اتهامهما بتصريحات عنصرية تجاه بعضهما البعض، إلا ان سلطات الضرائب الإسبانية وضعت المهاجم البرازيلي الدولي على القائمة السوداء لديون تتجاوز 34 مليون يورو، وفقا لوثيقة رسمية نُشرت الأربعاء على موقع الهيئة الرسمية للضرائب.

وتحوم الشكوك حول إمكانية لعب نيمار أمام أنجيه اثر تعرضه أمام رينس لإصابة في ربلة الساق اليمنى، إلا أن الفحوص التي خضع لها جاءت "مطمئنة" وأشارت إلى مجرد تقلص بحسب بيان النادي، فيما يغيب دي ماريا بسبب إيقافه أربع مباريات لبصقه على مدافع مرسيليا غونساليس في الكلاسيكو.

وكان توخل هدفا لانتقادات رئيس النادي السابق، دانيال هشتر، الذي رأى أن الألماني ليس الرجل المناسب للفريق، وقال: "منذ بدايته تتم مقارنته مع (الالماني يورغن) كلوب ولكنه لا يصل إلى مستواه. يرتكب توخل الكثير من الأخطاء على مستوى التدريب وبالنسبة لي ليس أفضل من لوران بلان أو عدة مدربين فرنسيين آخرين...".

وتعج عيادة النادي بالمصابين، مع المدافع الدولي الإسباني خوان برنات الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى وخضع لعملية جراحية ناجحة الثلاثاء، ولاعب الوسط السنغالي إدريسا غي (إصابة عضلية)، والألماني تيلو كيهرر الذي من المقرر أن يسترجع نشاطه خلال فترة التوقف الدولية (منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل).

من ناحيته، أدخل إيكاردي البهجة إلى عشاق النادي بعدما عاد إلى عاداته بهز الشباك اثر تسجيله ثنائية الفوز على رينس بعد فترة عجاف استمرت لحوالي 7 أشهر، وتحديدا منذ 29 شباط/فبراير الماضي، إلى تألق العائد مبابي كهداف وممرر للكرات الحاسمة (كرتان لإيكاردي).