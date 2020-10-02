تصفيات مونديال 2022: منتخب الأوروغواي يستبعد كافاني

استبعد الأوروغوياني إدينسون كافاني، الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، من تشكيلة منتخب بلاده لكرة القدم في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام تشيلي والإكوادور.

ويجد كافاني (33 عاما) نفسه من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في حزيران/يونيو الماضي مع النادي الباريسي الذي سجل بقميصه 200 هدف.

وأثار مساعد مدرب منتخب الأوروغواي، ماريو ريبولو، الشكوك حول جهوزية ولياقة كافاني الذي لم يخض أي مباراة منذ أشهر عدة، وقال "بالإضافة إلى واقع معرفتنا جميعا بقدرات إدي، إلا أن هذا الفيروس (كوفيد-19) أدى إلى إيقاف برنامجه التدريبي".

وتعود آخر مباراة لكافاني مع سان جرمان إلى 11 آذار/مارس الماضي ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتفشى فيروس كورونا المستجد في قارة أوروبا والعالم.

وكان مدرب منتخب "لا سيليستي"، أوسكار تاباريس، أكد في حديث لـ"فرانس برس" الشهر الماضي قرار استدعاء كافاني إلى المباريات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ورأى تاباريس أن "كافاني سيكون هنا! لأنه لاعب مهم للغاية، وهذا يلقي بثقله على أي قرار" بشأن ضمه إلى التشكيلة في المستقبل.

وخاض كافاني، الذي يشكل مع مواطنه ومهاجم أتلتيكو مدريد الجديد لويس سواريس ثنائيا متفجرا في عالم الكرة، المستديرة، 116 مباراة دولية، وسجل خلالها 50 هدفا.

ويستقبل منتخب الأوروغواي على ـرضه في مونتيفيديو ضيفه تشيلي في الثامن من الشهر الحالي، قبل أن ينتقل بعد خمسة أيام إلى العاصمة كيتو لمواجهة الإكوادور.