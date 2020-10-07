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صلاح يقوم بلفتة إنسانية في ليفربول

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 15:18

صلاح يقوم بلفتة إنسانية في ليفربول
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، قام بلفتة إنسانية بعدما أنقذ أحد الأشخاص المشردين في مدينة ليفربول.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن صلاح قام بلفتة إنسانية أثناء ذهابه إلى إحدى محطات الوقود بسيارته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح لاحظ مضايقات من مجموعة من الفتيان ضد أحد المشردين ويدعى ديفيد كريج.

وقال ديفيد في تصريحات للصحيفة، إنه تعرض لمضايقات وسخرية من بعض الفتيان، لأنه طلب المساعدة منهم.

وأشار إلى أن صلاح كان رائعا معه كما يبدو رائعا في أرض الملعب ونزل بنفسه للدفاع عنه وقال للفتيان إنهم قد يكونوا مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.

وأكد كريج أن صلاح منحه 100 جنيه إسترليني لمساعدته، بعدما ذهب لماكينة الصراف الآلي، قائلا "صلاح بطل واقعي في عيني أشكره على كل شيء".

وأوضح التقرير أن كريج بلا مأوى منذ سنوات وينام في مكان قريب من ملعب آنفيلد.


#محمد صلاح
#ليفربول

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