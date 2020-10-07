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ما سبب فشل برشلونة في ضم غارسيا؟

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 21:53

ما سبب فشل برشلونة في ضم غارسيا؟
اللاعب الإسباني إريك غارسيا (وكالات)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى سبب فشل فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك غارسيا، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وظل برشلونة يطارد غارسيا طوال الميركاتو الصيفي، لكنه فشل في إبرام الصفقة قبل غلق باب الانتقالات، مساء الإثنين الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن برشلونة قدم ظهر الإثنين، عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 8 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي رفض العرض، مما جعل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، يتدخل بنفسه في المفاوضات.

وأوضحت أن مسؤولي مانشستر سيتي، أبلغوا بارتوميو بضرورة زيادة العرض مليوني يورو، الأمر الذي رفضته إدارة برشلونة.

وقالت إن برشلونة سيواصل المفاوضات لضم غارسيا في كانون الثاني/يناير المقبل، وإذا فشل سيحصل على توقيع اللاعب ويضمه مجانًا في الصيف المقبل.


#برشلونة
#إيريك غارسيا
#مانشستر سيتي

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