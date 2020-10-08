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المنتخب الإيطالي يدكّ شباك مولدوفا بسداسية نظيفة

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 12:53

المنتخب الإيطالي يدكّ شباك مولدوفا بسداسية نظيفة
من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

دكّ المنتخب الإيطالي شباك مننخب مودوفا، بسداسية نظيفة في مباراة وديّة في فلورنسا، في إطار استعداداته للجولتين المقبلتين من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل براين كريستانتي (18)، فرانشسكو كابوتو (23)، ستيفان الشعراوي (30 و45+1)، فيسيسلاف بوسماك (37 هدف عكسي) ودومينيكو بيراردي (72) أهداف المنتخب الإيطالي.

وأشرك المدرب، روبرتو مانشيني، تشكيلة شابة خلت نسبيًا من عناصر الخبرة، وخلت من لاعبي نابولي بعد إعلانه عن اكتشاف حالتين ايجابيتين لفيروس كورونا المستجد.

وتتصدر إيطاليا مجموعتها الأولى في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بعد تعادلها في الجولة الأولى أمام البوسنة وتفوقها في الثانية بهدف نظيف على هولند، وتحل الأحد ضيفة على بولندا قبل أن تستضيف المنتخب البرتقالي في برغامو الأربعاء المقبل.

وافتتح كريستانتي لاعب روما التسجيل لبطل العالم أربع مرات برأسية على القائم الاول إثر ركنية من جاكومو بونافنتورا لاعب فيورنتينا (18).

وسجل كابوتو الهدف الثاني بعدما تلقى كرة بينية رائعة من كريستيانو بيراغي تجاوزت خمسة لاعبين من مولدوفا إلى داخل المنطقة تابعها في الشباك (23).

وسجل الشعرواي مهاجم شنغهاي الصيني الهدف الثالث للأتسوري بعدما رفع كريستانتي كرة من خلف المدافعين الى داخل المنطقة، روضها لاعب ميلان السابق بنجاح وغمزها في أسفل الزاوية اليسرى (30).

وسجل الشعراوي هدفه الشخصي الثاني عندما حاول مانويل لاتساري لاعب لاتسيو الذي عاد الى المنتخب للمرة الاولى بعد عامين إسقاط الكرة "لوب" فوق الحارس فتابعها الاعب المصري الاصل برأسية من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (45+1).

وسجلت إيطاليا الهدف السادس بعدما مرر البديل فتشنسو غريفو عرضية إلى بيراردي لاعب ساسوولو العائد بدوره إلى التشكيلة بعد عامين من الغياب على باب المرمى (72).


#المنتخب الإيطالي
#مولدوفا
#مباراة ودية

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