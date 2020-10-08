  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

منزل رونالدو يتعرض للسطو

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 21:00

منزل رونالدو يتعرض للسطو
كرستيانو رونالدو (أ. ب.)
عرب ٤٨

تعرّضت شقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مدينة فونشال في جزيرة ماديرا للسطو، وفق ما أفادت الشرطة المحلية الخميس.

وأشار متحدث باسم شرطة الأمن العام، التي فتحت تحقيقا بالحادثة، لوكالة "فرانس برس" أنه "تم السطو على شقة كريستيانو رونالدو صباح الأربعاء" من دون تقديم أي معلومات إضافية.

واستغل المشتبه به الذي تمكنت الشرطة من التعرف عليه وباشرت في مطاردته الخميس، باب المرآب الذي كان مفتوحا أثناء عملية الصيانة، لاقتحام المبنى، وفق ما أفادت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" الصادرة في ماديرا.

تقع شقة مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الطابق العلوي من المبنى حيث يقيم العديد من أفراد عائلته. ومكث رونالدو وعائلته فيها لعدة أسابيع في آذار/مارس الماضي، بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق "السيدة العجوز".

وسرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع قائد المنتخب البرتغالي، وتقدر قيمته بنحو 200 يورو وبعض الأشياء غير باهظة الثمن. وذكرت الصحيفة اليومية المحلية أن الشرطة تمكنت من التعرف على المشتبه به بفضل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة.

وخاض رونالدو مساء الأربعاء، مباراة ودية أمام إسبانيا في لشبونة انتهت بالتعادل السلبي ويستعد لملاقاة منتخب فرنسا على ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة باريس الأحد، قبل استضافة السويد في لشبونة الأربعاء ضمن منافسات النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.


#سرقة
#رونالدو

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إبراهيموفيتش سيغيب عن مواجهة إنتر ميلان: "لا يزال مصابًا بكورونا"
إبراهيموفيتش سيغيب عن مواجهة إنتر ميلان: "لا يزال مصابًا بكورونا"

2020-10-08

سيلفا سيشارك في مونديال 2022
سيلفا سيشارك في مونديال 2022

2020-10-08

الدوري المصري: الأهلي يواصل انتصاراته
الدوري المصري: الأهلي يواصل انتصاراته

2020-10-08

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد أنظمة طوارئ خاصة بتقييد المظاهرات

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد أنظمة طوارئ خاصة بتقييد المظاهرات

2020-10-07
كاتس يقترح خطة مساعدات مالية جديدة ونتنياهو يهاجمه

كاتس يقترح خطة مساعدات مالية جديدة ونتنياهو يهاجمه

2020-10-07
زوجته خرقت التعليمات: نتنياهو يمدد الإغلاق بتأجيل كابينيت كورونا

زوجته خرقت التعليمات: نتنياهو يمدد الإغلاق بتأجيل كابينيت كورونا

2020-10-07
الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية: لا مساعدات دون المقاصة

الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية: لا مساعدات دون المقاصة

2020-10-07
في تحليل سلوك نتنياهو

في تحليل سلوك نتنياهو

2020-10-07