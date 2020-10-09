إبراهيموفيتش يعلن تعافيه من فيروس كورونا

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم آيه سي ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، أعلن عن شفاءه من فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة.

وقال إبراهيموفيتش (39 عاما)، إن نتيجة الاختبار الأخير جاءت سلبية، حيث قال عبر حسابه على "تويتر": "لقد تعافيت، يمكنني الخروج".

ومن جانبه، أبلغ ميلان السلطات الصحية بالأمر، كي يخرج لاعبه من الحجر.

ويستعد الروسونيري لمواجهة غريمه إنتر ميلان، يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في أول ديربي بين الفريقين هذا الموسم.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو حاليا، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية في 3 جولات.