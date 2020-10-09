مبابي سينتقل إلى ريال مدريد بحالة واحدة!

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، سينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في حالة واحدة.

وبحسب ما نقله برنامج "الشيرنجيتو"، فإن ريال مدريد سيبدأ المفاوضات للتعاقد مع كيليان مبابي في حزيران/يونيو من العام المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مبابي رغم ذلك، لن ينضم للنادي الملكي في عام 2021.

وذكر أن من يعرف إدارة سان جيرمان جيدًا، يدرك أنه لن يتم الاستغناء عن اللاعب الفرنسي قبل عام من انتهاء عقده.

ومن المقرر أن ينتهي ارتباط مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، لكن الشاب الفرنسي يرفض التوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.