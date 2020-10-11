سولسكاير مهدد بالإقامة من تدريب اليونايتد

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي مهدد بالإقامة من تدريب الفريق في حال استمرت مسيرة النتائج الضعيفة هذا الموسم.

وخسر مانشستر يونايتد مباراتين من أول 3 خاضها في الدوري هذا الموسم، وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، لن يتردد وودوارد في إنهاء حقبة سولسكاير إذا لم تتحسن الأمور.

وبحسب الصحيفة البريطانية أيضًا، يعد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، المرشح الأبرز لخلافة سولسكاير.

ويتواجد سولسكاير على رأس المهمة الفنية لمانشستر يونايتد بصورة دائمة، منذ آذار/مارس من عام 2018، بعد نتائجه المشجعة كمدرب مؤقت، ونجح الموسم الماضي في الإنهاء بين الأربعة الكبار، ووصل إلى نصف النهائي في 3 بطولات.

ولكن بعد الخسارة على ملعبه في الدوري هذا الموسم أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-1، وأمام توتنهام بنتيجة 6-1، حامت الشكوك حول مستقبله على الرغم من امتداد تعاقده حتى عام 2022.