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ماذا قال مبابي عن كريستيانو رونالدو؟

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 09:45

ماذا قال مبابي عن كريستيانو رونالدو؟
كريستيانو ومبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، اعتزازه بمواجهة نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو.

وشارك مبابي ورونالدو، في مباراة منتخبي البرتغال وفرنسا، التي انتهت بالتعادل السلبي مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.

ونشر مبابي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورتين له رفقة النجم البرتغالي من المباراة، وكتب "مثلي الأعلى".

كما أرفق مهاجم بي إس جي، بتغريدته رموزا تعبيرية أخرى، تصف رونالدو بالملك واللاعب الأفضل في التاريخ.


#كيليان مبابي
#كريستيانو رونالدو
#منتخب البرتغال
#منتخب فرنسا
#دوري أمم أوروبا

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