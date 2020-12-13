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سان جيرمان يخطط لخطف هدف برشلونة

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 20:12

سان جيرمان يخطط لخطف هدف برشلونة
النجم الهولندي ممفيس ديباي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى رغبته في التعاقد مع أحد أهداف برشلونة، في الميركاتو الشتوي القادم.

وكان الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن النادي الكتالوني فشل في تلبية مطالب ليون المالية، وقرر تأجيل الصفقة إلى كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويرتبط ديباي بعقد مع ليون ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في كانون الثاني/ يناير، كما أن ليون حريص على بيعه، لتجنب رحيله مجانًا في نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن سان جيرمان ينوي استغلال العلاقة الجيدة التي تربط بين نجمه البرازيلي نيمار وديباي، من تحويل وجهة النجم الهولندي في يناير إلى حديقة الأمراء.

وأوضحت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان سيحاول استغلال الوضع الاقتصادي المهتز لبرشلونة، وكذلك العلاقات الشخصية القوية التي تربط لاعبي الفريق بديباي؛ من أجل حسم الصفقة لصالحهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ديباي يعلم أنه سيلقى ترحيبًا كبيرًا من جانب نجوم باريس سان جيرمان، وتحديدًا نيمار ومبابي وماركينيوس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#ممفيس ديباي
#برشلونة
#ليون

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