ميسي يقود برشلونة لتخطي ليفانتي

تخطى برشلونة عقبة ضيفه ليفانتي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح برشلونة، اللاعب ليونيل ميسي.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 11 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر.

مجريات المباراة:

جاء أول تهديد في المباراة بالدقيقة 2، حيث مرر سيرجينو ديست، الظهير الأيمن لبرشلونة، كرة عرضية لزميله كوتينيو على حدود منطقة الجزاء، وسدد البرازيلي كرة قوية، لكنها مرت أعلى مرمى الحارس فيرنانديز.

وتألق تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، في التصدي لانفراد في الدقيقة 12، من سباستيان لاعب ليفانتي، الذي سدد كرة أرضية.

وتصدى أيتور فيرنانديز، حارس مرمى ليفانتي، لتسديدة قوية من مارتن برايثوايت، مهاجم البلوغرانا، في الدقيقة 16.

وأضاع لينغليت أخطر فرصة لبرشلونة، حيث أرسل ميسي كرة عرضية في العمق، سددها غريزمان بالرأس، وتصدى لها الحارس فيرنانديز، لترتد أمام الفرنسي والمرمى خالٍ، لكنه سدد بقوة أعلى العارضة في الدقيقة 21.

وأطلق ألبا تصويبة صاروخية على الطائر، في الدقيقة 37، مستغلا ارتداد الكرة من دفاع ليفانتي، لكن الحارس فيرنانديز تألق في التصدي لها.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة الضغط من أجل التسجيل، حيث وصلت الكرة إلى ميسي في منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكنها اصطدمت باللاعب مالسا، قبل أن يمسك بها الحارس بسهولة، في الدقيقة 50.

وفي ظل عجز برشلونة عن اختراق دفاع ليفانتي، لجأ الأول إلى حل التسديد من خارج المنطقة، عبر غريزمان وميسي وكوتينيو.

ومن ركلة حرة غير مباشرة، نفذها ميسي داخل المنطقة، سدد لينغليت بالرأس، لكن أعلى مرمى ليفانتي في الدقيقة 66.

وتصدى حارس الضيوف لتسديدة مباغتة من ميسي، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 71.

ونجح ميسي أخيرا في التسجيل بالدقيقة 76، عندما تلقى تمريرة في عمق منطقة الجزاء، من فرينكي دي يونغ، وسدد على يسار الحارس بقوة، حيث اصطدمت الكرة بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

وعمل برشلونة على مضاعفة النتيجة، أمام محاولات ضعيفة من ليفانتي للتعديل، لكن الدقائق المتبقية مرت دون جديد، لتنتهي المباراة بانتصار البلوغرانا (1-0).