برشلونة يسقط المتصدر سوسييداد

فاز نادي برشلونة على ضيفه ريال سوسييداد متصدر الترتيب، بهدفين لهدف، أمس الأربعاء، في مباراة مسبقة من المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى الرغم من ان الضيوف كانوا المبادرين لافتتاح التسجيل عن طريق البرازيلي ويليان جوزيه (27) إلا أن الفريق الكاتالوني رد بهدفين عبر جوردي ألبا (31)، والهولندي فرنكي دي يونغ (43).

ورفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس مقابل 26 نقطة لسوسييداد الذي تخلى عن الصدارة لأتلتيكو مدريد بفارق الأهداف لكن ظل متقدما على ريال مدريد حامل اللقب بالأهداف ايضًا، علمًا أنه خاض ثلاث مباريات اكثر من الاول ومباراة اكثر من الملكي.

وهو الفوز الثاني تواليًا لبرشلونة الذي يمر بمرحلة متأرجحة هذا الموسم مع مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، بعد تعرضه لأربع هزائم في 12 مباراة.

ولم ينجح ريال سوسييداد في السنوات الـ25 الأخيرة من الحصول على نقطة واحد من الـ"بلاوغرانا" في ملعب كامب نو، ومن المصادفة أن النقطة الأخيرة التي نالها الفريق الباسكي كانت عام 1995 عنما كان كومان لاعبًا في الفريق الكاتالوني.

وافتتح جوزيه التسجيل لفريقه بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة وصلته من ركلة ركنية (27)، لكن المدافع ألبا لم ينتظر كثيرا لإدراك التعادل من تسديدة إثر تمريرات شارك فيها الفرنسي أنطوان غريزمان وبيدري (31).

وكاد غريزمان أن يسجل هدف التقدم لكن تسديدته أصابت العارضة (37).

وسجل دي يونغ هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 42 وهو الأول له منذ شباط/ فبراير الماضي.

وحرم حارس مرمى برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيغن جوزيه من التعادل بتصديه لتسديدة من مسافة بعيدة (67)، ثم أخرى للسويدي ألكسندر إيزاك (73).

وكاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يوسع الفارق لكن المدافع الفرنسي روبن لو نورمان حرمه من تسجيل الهدف 643 في مسيرته مع برشلونة ومعادلة الأسطورة البرازيلية بيليه في تسجيل أكبر عدد من الأهداف لفريق واحد والذي حققه مع فريق سانتوس بين عامي 1958-1974.