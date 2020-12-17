جوائز "فيفا": روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب لعام 2020

نال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، جائزة أفضل لاعب لعام 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الافتراضي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتفوق مهاجم بايرن ميونخ في سباق الجائزة على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وساهم ليفاندوفسكي في فوز البايرن بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا)، كما تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال في الموسم الماضي برصيد 15 هدفًا.

وسبق لليفاندوفسكي أن نال هذا العام جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا على حساب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، وزميله الحارس مانويل نوير.