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مورينيو يسعى لخطف نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 18/12/2020 - 09:06

مورينيو يسعى لخطف نجم ريال مدريد
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، يستهدف التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما نقله برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مورينيو اتصل مؤخرًا بالكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، وطلب منه الانتقال إلى صفوف توتنهام عقب نهاية عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد لوكا مودريتش مع الميرنغي في حزيران/ يونيو المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

يذكر أن لوكا مودريتش لعب من قبل للسبيرز خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، عندما انتقل إلى ريال مدريد نظير 35 مليون يورو.

وكانت تقارير إسبانية قد زعمت أن اللاعب الكرواتي يفضل اعتزال كرة القدم بقميص ريال مدريد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#توتنهام هوتسبير
#جوزيه مورينيو
#ريال مدريد
#لوكا مودريتش

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