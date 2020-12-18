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هل سيرحل كوتينيو عن برشلونة؟

تاريخ النشر: 18/12/2020 - 19:47

هل سيرحل كوتينيو عن برشلونة؟
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن جدلا أثير من جديد حول مستقبل النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، مع فريقه برشلونة الإسباني.

وزعمت وسائل إعلام كتالونية، أنَّ إدارة برشلونة المؤقتة تبحث عن مخرج لكوتينيو قبل إجراء انتخابات النادي في 24 كانون الثاني/ يناير المقبل، لأسباب اقتصادية، من أجل التخلص من عبء راتبه.

لكن بحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية، لا يوجد أحد داخل برشلونة طرح فكرة بيع كوتينيو في الميركاتو الشتوي، لتنفي بذلك ما جاء في التقارير الكاتالونية الصادرة من وكالة "ARA".

وأكدت "ESPN" أن المقربين من كوتينيو نفوا تماما مسألة رحيله، مشددين على بقائه في برشلونة بنسبة 100%.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية ضخمة، في ظل ارتفاع أجور اللاعبين، وتراجع قيمة المدخلات في ظل عدم حضور الجماهير للملاعب بسبب فيروس كورونا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#فيليب كوتينيو

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من عرب 48

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