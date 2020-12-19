إصابة إبراهيموفيتش مجددا تصدم ميلان

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي تلقى صفعة قوية بعد تجدد إصابة نجمه السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إصابة إبرا تجددت، عقب المشاركة أمس الجمعة، في التدريبات الجماعية لميلان، استعدادًا لمواجهة ساسولو في الجولة 13 من عمر الدوري الإيطالي.

وأشار إلى أن إبرا شعر بألم في ربلة الساق خلال نهاية المران، ثم خضع على الفور لفحص بالرنين المغناطيسي، والذي أكد تجدد إصابة النجم السويدي.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحص جديد عقب 10 أيام، ليتأكد غيابه ضد ساسولو ولاتسيو، وهناك شكوك حول إمكانية لحاقة بمباراة يوفنتوس.

يذكر أن ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، متقدمًا بنقطة وحيدة على إنتر صاحب المركز الثاني.