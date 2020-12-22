السيتي يقدم اقتراحا لغوارديولا بشأن ميسي

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي قدمت اقتراحا لمدرب الفريق، بيب غوارديولا، بشأن صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما أثيرت الشكوك حول مستقبله مع فريقه برشلونة الإسباني الموسم القادم.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة، في الصيف المقبل، ولا توجد حتى الآن أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني اليوم الثلاثاء، إنَّ ملاك مانشستر سيتي، اقترحوا على غوارديولا التعاقد مع ميسي الصيف المقبل، أو انضمام 3 صفقات أخرى للفريق.

وارتبط ميسي بعلاقة قوية مع غوارديولا، منذ فترة تدريبه الفريق الكاتالوني، وسط تأكيدات بأن اللاعب كان قريبًا من الفريق الإنجليزي الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم بسبب رفض برشلونة، ترك هدافه التاريخي.

يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى أنَّ ميسي يفاضل بين اللعب مع مانشستر سيتي، أو باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل، وسط تأكيدات من خوان لابورتا، المرشح لرئاسة النادي، بقدرته على إقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء في الكامب نو، وإنهاء مسيرته الكروية في النادي.