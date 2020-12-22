  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

السيتي يقدم اقتراحا لغوارديولا بشأن ميسي

تاريخ النشر: 22/12/2020 - 15:49

السيتي يقدم اقتراحا لغوارديولا بشأن ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي قدمت اقتراحا لمدرب الفريق، بيب غوارديولا، بشأن صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما أثيرت الشكوك حول مستقبله مع فريقه برشلونة الإسباني الموسم القادم.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة، في الصيف المقبل، ولا توجد حتى الآن أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني اليوم الثلاثاء، إنَّ ملاك مانشستر سيتي، اقترحوا على غوارديولا التعاقد مع ميسي الصيف المقبل، أو انضمام 3 صفقات أخرى للفريق.

وارتبط ميسي بعلاقة قوية مع غوارديولا، منذ فترة تدريبه الفريق الكاتالوني، وسط تأكيدات بأن اللاعب كان قريبًا من الفريق الإنجليزي الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم بسبب رفض برشلونة، ترك هدافه التاريخي.

يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى أنَّ ميسي يفاضل بين اللعب مع مانشستر سيتي، أو باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل، وسط تأكيدات من خوان لابورتا، المرشح لرئاسة النادي، بقدرته على إقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء في الكامب نو، وإنهاء مسيرته الكروية في النادي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليفربول يحسم موقفه من بيع صلاح!
ليفربول يحسم موقفه من بيع صلاح!

2020-12-22

ماذا قال ميسي عن فرص برشلونة بالليغا ودوري الأبطال؟
ماذا قال ميسي عن فرص برشلونة بالليغا ودوري الأبطال؟

2020-12-22

زيدان: سنفوز في الليغا في حالة واحدة!
زيدان: سنفوز في الليغا في حالة واحدة!

2020-12-22

الأكثر قراءة

الحرم القدسي: استشهاد الفتى محمود كميل برصاص الاحتلال

الحرم القدسي: استشهاد الفتى محمود كميل برصاص الاحتلال

2020-12-21
قافلة سيارات احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

قافلة سيارات احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

2020-12-21
لجنة الكنيست تصادق على تأجيل التصويت على الميزانية

لجنة الكنيست تصادق على تأجيل التصويت على الميزانية

2020-12-21

"شبيبة التلال" يصعدون اعتداءاتهم إثر مصرع مستوطن في مطاردة بوليسية

2020-12-21
مسؤولون أميركيّون: تونس قد تكون المقبلة في التطبيع

مسؤولون أميركيّون: تونس قد تكون المقبلة في التطبيع

2020-12-21