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ما تعليق لامبارد على أداء مهاجمه أبراهام؟

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 17:05

ما تعليق لامبارد على أداء مهاجمه أبراهام؟
فرانك لامبارد (أ. ب.
عرب ٤٨ / أ ف ب

أكد مدرب تشلسي، خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فرانك لامبارد، أن مهاجمه الواعد تامي أبراهام، يجلب الكثير للنادي اللندني، لكنه لا يزال بحاجة إلى مواصلة العمل لإحراز مزيد من التقدم.

وأصبح أبراهام (23 عامًا) ثاني أصغر لاعب في تشلسي يسجل 20 هدفًا في الدوري الممتاز، خلف نجمه السابق، البلجيكي إيدن هازار، المنتقل الى ريال مدريد صيف العام الماضي، ولك بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز فيها على جاره وست هام يونايتد 3-صفر الاثنين في ختام المرحلة الرابعة عشرة.

كانت هذه أول ثنائية لأبراهام منذ أيلول/سبتمبر 2019، فرفع غلته إلى 20 هدفا في 47 مباراة في البريمرليغ، بينها خمسة أهداف هذا الموسم.

وأضاف لامبارد "أنا سعيد جدا بمستواه إنه يجلب لنا الكثير. لقد رأينا تلك الليلة ضد وست هام وشاهدنا ذلك هذا الموسم كلما لعب".

وتابع "لقد قدم لنا تامي وأوليفييه جيرو، الكثير بطريقتهما الخاصة في أوقات مختلفة. الآن عليه فقط مواصلة العمل ومواصلة التطور. كان الموسم الماضي بمثابة إنجاز حقيقي بالنسبة له من حيث الدوري الإنكليزي الممتاز وكونه صاحب الرقم تسعة في تشلسي، وهناك المزيد من العمل الذي يمكنه القيام به. أنا سعيد جدا معه".

ويحتل تشلسي المركز الخامس بفارق ست نقاط فقط خلف ليفربول المتصدر قبل المباريات المضغوطة المقررة في فترة العيدين (الميلاد ورأس السنة). ويحل تشلسي ضيفا على جاره أرسنال السبت، قبل أن يستضيف أستون فيلا الإثنين، ومن بعد مانشستر سيتي في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لامبارد
#تشلسي
#إنجلترا
#ليفربول

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